90-летний режиссер Степан Пучинян дал откровенное интервью. Он заявил, что советовал Армену Джигарханяну не жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской. однако тот его не послушал, и теперь артиста угробили ток-шоу, в которых перемываются подробности его личной жизни.

90-летний режиссер Степан Пучинян дал откровенное интервью. Он заявил, что советовал Армену Джигарханяну не жениться на Виталине Цымбалюк-Романовской. однако тот его не послушал, и теперь артиста "угробили" ток-шоу, в которых перемываются подробности его личной жизни.90-летний режиссер Степан Пучинян прославился благодаря таким работам как "Повесть о чекисте", "из жизни начальника уголовного розыска", "Тайны мадам Вонг". Кстати, в последнем фильме снялся актер Армен Джигарханян. Отметим, что артист сыграл у Пучиняна в нескольких его картинах. "Я знал Армена еще до "Тайн мадам Вонг". Для съемок мне нужен был комиссар гонконгской полиции, яркая личность, вот его и пригласил", – объяснил Пучинян.Кинодеятель признался, что сейчас очень переживает за Армена Джигарханяна. "Несколько лет назад я Армена предостерегал по поводу Виталины, чтобы он на ней не женился. Но Армен не любил, когда ему советовали. В результате его угробили телепрограммы о личной жизни", – цитирует Степана Пучиняна .Отметим, что недоволен содержанием ток-шоу и ближайший друг престарелого артиста Артур Согомонян. Он не может смотреть, как безобразно ведет себя Первый канал, потворствуя Виталине Цымбалюк-Романовской. Ведь три десятка эфиров из ада под названием "Пусть говорят" с участием "молодой пианистки" не прошли бесследно для Армена Борисовича – у него стало плохо с сердцем.В одной из последних передач, по мнению Артура Согомоняна, создатели перешли черту закона, не говоря уже о морали. "Они сняли на скрытую камеру Армена Борисовича, когда он выходил из больницы, и, несмотря на неоднократные официальные требования о запрете, смонтировали, замедлили съемку, наложили трагическую музыку и выложили в эфир. Цинизм создателей этого ток-шоу не имеет предела. Сначала довели уважаемого человека до криза, а затем активно смаковали, как болезненно он выглядит!" – с возмущением рассказал в недавнем интервью Согомонян .