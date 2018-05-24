Единая Россия готова стать проводником законодательных инициатив, направленных на поддержку бизнеса. Об этом заявил секретарь генсовета партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Единая Россия" готова стать проводником законодательныхинициатив, направленных на поддержку бизнеса. Об этом заявил секретарь генсоветапартии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.В Санкт-Петербурге на полях экономического форума прошладискуссия "Новые механизмы инвестиционной политики: "Локомотивы роста". Выступаяперед ее участниками, Турчак сообщил, что некоторые вопросы уже нашли отражениев законотворческой деятельности. В частности, речь идет о теме специнвестконтракта2.0, который "Единая Россия" продвигает вместе с Минфином.Также, по словам политика, на днях в Госдуму был внесензаконопроект по так называемой массовой дефибрилляции."Это производстводефибрилляторов, оснащение мест массового скопления людей этими важнымимедицинскими приборами, что также направлено на поддержку конкретного бизнеса,потому что производство локализовано у нас в Уральском федеральном округе", –подчеркнул секретарь генсовета "Единой России.Мы, как партия парламентского большинства, готовыслушать, слышать и выступать проводниками инициатив, направленных на поддержкубизнеса.Андрей Турчак затронул тему эффективности мер господдержкипромышленности и отметил, чтогосударство много делает в этом направлении, но не все об этом знают. "Около80% предпринимателей знают о мерах господдержки, но лишь 4% ими пользуются",– заявил он и пообещал, что его партия, опираясь на представительство врегионах, будет помогать Минпромторгу собирать лучшие местные практики идоводить их до субъектов предпринимательской активности.Как известно, партия парламентского большинства имеет представительствово всех региональных законодательных органах. "Единая Россия" намеренапомогать регионам привлекать длинные деньги в экономику, заверил Турчак."Сейчас в Госдумувнесен законопроект "О привлечении инвестиций с использованием инвестиционныхплатформ". Мы вместе с предприятиями в регионах проведем "стресс-тест" этогозаконопроекта. Это один из конкретных примеров, как партия можетвзаимодействовать с бизнесом на местах", – резюмировал политик.XXIIПетербургский международный экономический форум проходит с 24 по 26 мая в Севернойстолице. Это ежегодное деловое российское мероприятие в экономической сфере,проводимое с 1997 года при участии президента. Каждый год количество участниковпревышает 10 тысяч человек, которые приезжают более чем из 120 стран мира. Нафоруме обычно заключаются соглашения и контракты на сотни миллионов рублей.