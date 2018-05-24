Министр торговли Египта Тарек Кабиль заявил, что отказ России от авиасообщения с курортами республики не нанес вреда экономике. По его словам, компенсировать потери помог рост числа туристов из Украины и Германии.

Министр торговли Египта Тарек Кабиль заявил, что отказ России от авиасообщения с курортами республики не нанес вреда экономике. По его словам, компенсировать потери помог рост числа туристов из Украины и Германии.Кабил назвал страны, которые позволили укрепить туристическую отрасль Египта. Чиновник добавил, что возобновление авиасообщений с Россией зависят от решения Москвы.В данный момент регулярные рейсы имеются только между столицами двух государств. По информации министра, снижение потока российских туристов никак не отразилось на доходах торговой отрасли страны и на экономике республики в целом, пишет РБК.Кроме того, Кабил убежден, что уменьшить отрицательный эффект от сокращения количества приезжих из России помогли другие отрасли. Сообщается, что большая часть экономики Египта приходится на промышленность.Более того, власти республики не обеспокоены возможностью влияния антироссийских санкций США на торговое и экономическое сотрудничество с Россией. "Это может открыть новые перспективы и возможности для сотрудничества между двумя странами", – полагает Кабиль.Напомним, Россия приостановила полеты в Египет после крушения самолета компании "Когалымавиа", который следовал из Шарм-эш-Шейх в Санкт-Петербургв 2015 году. В результате этого погибли 217 российских туристов и семь членов экипажа.