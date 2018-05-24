Глава Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит прибыли в
Санкт-Петербург на международный экономический форум. С президентской четой уже
встретился российский лидер Владимир Путин.
Глава Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит прибыли в
Санкт-Петербург на международный экономический форум. С президентской четой уже
встретился российский лидер Владимир Путин.
Макрон с супругой прибыли в Константиновский дворец,
расположенный неподалеку от южного берега Финского залива. Чету встретил
президент Владимир Путин. Сначала он пожал руку своему французскому коллеге, а
затем, как истинный джентльмен, подарил букет цветов его спутнице, сообщает
.
Как отмечает издание, букет был очень похож на тот, который
Владимир Путин преподнес неделю назад Ангеле Меркель во время их встречи в
Сочи. Российский лидер немного побеседовал у пруда с президентской четой, после
чего они пошли во дворец, где будут проходить переговоры.
В начале беседы Владимир Путин поблагодарил своего коллегу
за приезд. Президент России отметил, что российско-французские отношения,
несмотря на определенные трудности, продолжают развиваться, товарооборот
растет.
Лидер Пятой республики, в свою очередь, поблагодарил главу
российского государства за гостеприимство и согласился с ним, что отношения
двух стран действительно имеют позитивную динамику. По его словам, Москва и
Париж могут совместно работать над решением проблем Украины, Сирии и Ближнего
Востока.
Эммануэль Макрон и его супруга пробудут в Санкт-Петербурге в
течение двух дней – 24 и 25 мая. Центральным событием международного
экономического форума станет пленарное заседание. В нем, помимо Путина и
Макрона, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и гендиректор
Международного валютного фонда Кристин Лагард.