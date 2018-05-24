Глава Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит прибыли в Санкт-Петербург на международный экономический форум. С президентской четой уже встретился российский лидер Владимир Путин.

Глава Франции Эммануэль Макрон с женой Брижит прибыли вСанкт-Петербург на международный экономический форум. С президентской четой ужевстретился российский лидер Владимир Путин.Макрон с супругой прибыли в Константиновский дворец,расположенный неподалеку от южного берега Финского залива. Чету встретилпрезидент Владимир Путин. Сначала он пожал руку своему французскому коллеге, азатем, как истинный джентльмен, подарил букет цветов его спутнице, сообщаетКак отмечает издание, букет был очень похож на тот, которыйВладимир Путин преподнес неделю назад Ангеле Меркель во время их встречи вСочи. Российский лидер немного побеседовал у пруда с президентской четой, послечего они пошли во дворец, где будут проходить переговоры.В начале беседы Владимир Путин поблагодарил своего коллегуза приезд. Президент России отметил, что российско-французские отношения,несмотря на определенные трудности, продолжают развиваться, товарооборотрастет.Лидер Пятой республики, в свою очередь, поблагодарил главуроссийского государства за гостеприимство и согласился с ним, что отношениядвух стран действительно имеют позитивную динамику. По его словам, Москва иПариж могут совместно работать над решением проблем Украины, Сирии и БлижнегоВостока.Эммануэль Макрон и его супруга пробудут в Санкт-Петербурге втечение двух дней – 24 и 25 мая. Центральным событием международногоэкономического форума станет пленарное заседание. В нем, помимо Путина иМакрона, примут участие премьер-министр Японии Синдзо Абэ и гендиректорМеждународного валютного фонда Кристин Лагард.