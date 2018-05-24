Серьезная авария произошла на 55-м километре Новорижского шоссе. Перевозившая продукты Газель на полном ходу врезалась в грузовик, который стоял на обочине.

Серьезная авария произошла на 55-м километре Новорижского шоссе. Перевозившая продукты "Газель" на полном ходу врезалась в грузовик, который стоял на обочине.Удар был настолько сильным, что кузов микроавтобуса полностью смяло, а все перевозимые продукты разлетелись по проезжей части.В результате аварии пострадал водитель "Газели", в тяжелом состоянии его доставили в больницу. Из-за ДТП движение транспорта в сторону области сильно затруднено.