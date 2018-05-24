Российский газовый гигант Газпром продолжает укреплять свое положение в Европе. Еврокомиссия приняла решение завершить расследование антимонопольного дела в отношении компании. Разбирательство длилось несколько лет.

Российский газовый гигант "Газпром" продолжаетукреплять свое положение в Европе. Еврокомиссия приняла решение завершитьрасследование антимонопольного дела в отношении компании. Разбирательстводлилось несколько лет.В Европе некоторое время обвиняли "Газпром" внарушении антимонопольного законодательства. Якобы компания злоупотребляла своиположением поставщика и якобы могла диктовать определенные условия Брюсселю,используя в качестве инструмента давления газовый фактор.В ЕС сочли приемлемыми предложения "Газпрома",отмечается в размещенном на сайте Европейской комиссии документе. Такимобразом, никаких действий против газового гиганта Брюссель предпринимать небудет.По словам заместителя главы правления "Газпрома"Александра Медведева, принятое европейцами решение является оптимальным, оноисходит из функционирования газового рынка Старого Света в целом."Газпром" всегда соблюдал требования применимых положенийконкурентного права ЕС и подтверждает свою приверженность соблюдать их вбудущем", – сказал он.Антимонопольное расследование против газового гиганта Европавела с 2012 года. Теперь же, на фоне разворачивающейся торговой и санкционнойвойны с США, ЕС прошел на попятную, прекратив расследование.Это значительно укрепляет позиции российской компании нарынке Старого Света. Особенно актуально это в связи со строительствомгазопровода по дну Балтийского моря "Северный поток – 2". Новая ветка будет идти из России в Германию, благодаря реализации проекта ФРГ сможет статькрупным газовым хабом и укрепить свое влияние в Европе.США и Украина активно противодействуют строительству"Северного потока – 2", но в Берлине уже давно дали понять:газопроводу – быть. Недавно его начали строить уже на германской территории. Вгороде Лубмин федеральной земли Макленбург – Средняя Померания началосьвозведение газовой приемной станции и здания техобслуживания.