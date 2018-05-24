Звезда Давай поженимся! Роза Сябитова похвасталась пышными формами. Отметим, что ей есть чем хвалиться.

Звезда "Давай поженимся!" Роза Сябитова похвасталась пышнымиформами. Отметим, что ей есть чем хвалиться.Розе 56 лет, но, кажется, приближающаяся пенсия никак нетревожит раскрепощенную ведущую. Сябитова наслаждается жизнью, параллельноублажая своего возлюбленного.Чтобы порадовать жениха звезда несколько раз ложилась поднож хирурга. Роза не скрывает, что увеличила грудь на несколько размеров и даже планирует омолодить свои половые органы к свадьбе. Помимо пластики, ведущая практикует именее рискованные методы сохранения красоты: массаж, мезотерапия и другиекосметологические процедуры.На одном из последних фото женщина нагляднопродемонстрировала очарование своих форм. На своей странице в Instagram Сябитова опубликовалапровокационное фото. На нем телеведущая практически обнаженная расположилась набольничной кушетке.Женщина лежит на животе, ее пятая точка заботливо прикрытаполотенцем, а молодой красавчик-врач водит по спине ведущей замысловатым медицинским прибором.Отметим, что сразу бросается в глаза огромная грудь Розы. Согласитесь,такой откровенный снимок скорее ожидаешь увидеть в соцсетях звезд "Дома -2", нежелиу ведущей Первого канала.Добавим, что таким экстравагантным способом Роза убила двухзайцев – позлила завистниц отличной фигурой и прорекламировала модную косметическуюпроцедуру.Кстати, ранее телесваха заявляла, что собираетсяделать интимную пластику. По уверению ведущей после хирургическоговмешательства она сможет творить в постели настоящие чудеса. Отличить женскиеорганы 56-летней Розы от двадцатилетней девушки будет невозможно.