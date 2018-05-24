Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступает против введения в России налога на тунеядство. Мы должны создавать институты и инструменты, которые нам позволят цивилизованно администрировать уплату налогов, — заявила она в интервью телеканалу Россия 24.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова выступает против введения в России налога на тунеядство. Об этом она заявила в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Петербургского международного экономического форума."Я отрицательно к нему отношусь. Мы должны создавать институты и инструменты, которые нам позволят цивилизованно администрировать уплату налогов", — заявила Голикова.По ее словам, инфраструктура позволяет собирать налоги "более цивилизованным способом, чем вводить налог на тунеядство".В 2017 году министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что вопрос о введении налога на тунеядство обсуждается. Тогда министр сказал, что размер налога на тунеядство пока не рассчитан, однако назвал примерный порядок цифр: медстраховка по ОМС стоит около 10 тысяч рублей в год на одного неработающего, "а для того чтобы формировать пенсионные права, должно быть минимум 15 тысяч рублей".В прошлом году подобный налог был введен в Белоруссии. Многие белорусы посчитали декрет несправедливым и отказались платить сбор. Во многих городах прошли несанкционированные акции протеста.