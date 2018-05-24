В преддверии Международного Дня защиты детей Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области организует «горячую линию»

В преддверии Международного Дня защиты детей, летнего отдыха детей Управлением Роспотребнадзора по Владимирской области период с 25 мая по 5 июня будет организовано консультирование граждан по вопросам качества и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, продукции для детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории товаров. Также граждане смогут получить консультацию по услугам детского отдыха.Звонки будут приниматься на «горячую линию»8(4922) 45-10-70или8-800-200-05-45с 10-12 ч.