Накануне старта Петербургского международного экономического форума на закрытом мероприятии выступили известные российские музыканты. В числе исполнителей оказался лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков, который раззадорил публику нецензурной бранью.
Накануне старта Петербургского международного экономического форума на закрытом мероприятии выступили известные российские музыканты. В числе исполнителей оказался лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который раззадорил публику нецензурной бранью.
Судя по "слитым" в Сеть видеороликам, артист
исполнил золотые хиты из своего репертуара: "Человек из Кемерово",
"Мечи стаканы на стол", "Мама, я не могу больше пить". А особенно толпу завела композиция "Подмога", в которой Гребенщиков
не стесняется в выражениях, сообщает "Росбалт".
Поступок знакового рокера восхитил слушателей. "Всегда знал, что Борисыч – тролль
80-го уровня, но сейчас он меня вновь покорил! Ну в принципе что! Что еще спеть иностранным гостям?" – поделился в соцсети впечатлениями журналист
Алексей Буцайло.
Полина Гагарина, занявшая в 2015 году второе место в конкурсе
"Евровидение", выступит на торжественном открытии форума. Оно
состоится 24 мая в 13:00.
Закрытый прием перед ПМЭФ-2018
прошел на одной из площадок на Васильевском острове в Северной столице.
В рамках мероприятия на сцене выступила певица Земфира.
В работе форума примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.