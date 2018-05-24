Накануне старта Петербургского международного экономического форума на закрытом мероприятии выступили известные российские музыканты. В числе исполнителей оказался лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков, который раззадорил публику нецензурной бранью.

Накануне старта Петербургского международного экономического форума на закрытом мероприятии выступили известные российские музыканты. В числе исполнителей оказался лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который раззадорил публику нецензурной бранью.Судя по "слитым" в Сеть видеороликам, артистисполнил золотые хиты из своего репертуара: "Человек из Кемерово","Мечи стаканы на стол", "Мама, я не могу больше пить". А особенно толпу завела композиция "Подмога", в которой Гребенщиковне стесняется в выражениях, сообщает "Росбалт".Поступок знакового рокера восхитил слушателей. "Всегда знал, что Борисыч – тролль80-го уровня, но сейчас он меня вновь покорил! Ну в принципе что! Что еще спеть иностранным гостям?" – поделился в соцсети впечатлениями журналистАлексей Буцайло.Полина Гагарина, занявшая в 2015 году второе место в конкурсе"Евровидение", выступит на торжественном открытии форума. Оносостоится 24 мая в 13:00.Закрытый прием перед ПМЭФ-2018прошел на одной из площадок на Васильевском острове в Северной столице.В рамках мероприятия на сцене выступила певица Земфира.В работе форума примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.