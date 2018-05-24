Накануне старта Петербургского международного экономического форума на закрытом мероприятии выступили известные российские музыканты. В числе исполнителей оказался лидер группы Аквариум Борис Гребенщиков, который раззадорил публику нецензурной бранью.
Накануне старта Петербургского международного экономического форума на закрытом мероприятии выступили известные российские музыканты. В числе исполнителей оказался лидер группы "Аквариум" Борис Гребенщиков, который раззадорил публику нецензурной бранью.
Судя по слитым в Сеть видеороликам, артист
исполнил золотые хиты из своего репертуара: "Человек из Кемерова",
"Мечи стаканы на стол", "Мама, я не могу больше пить". Но
больше всех толпу завела композиция "Подмога", в которой Гребенщиков
не стесняется в выражениях, передает "Росбалт".
Слушатели остались в восхищении
после такого поступка знакового рокера. "Всегда знал, что Борисыч – тролль
80 уровня! Но сейчас он меня вновь покорил! Ну, в принципе, чо! Что еще стоит
спеть иностранным гостям?)))", – рассказал о своих впечатлениях журналист
Алексей Буцайло в социальных сетях.
Также стало известно, что
певица Полина Гагарина, занявшая в 2015 году второе место в конкурсе
"Евровидение", выступит на торжественном открытии форума. Оно
состоится 24 мая в 13:00.
Напомним, закрытый прием перед ПМЭФ-2018
прошел на одной из площадок на Васильевском острове в северной столице.
Сообщается, что в рамках мероприятия на сцене также выступила певица Земфира.
В работе форума примут участие президент России Владимир Путин, лидер Франции Эммануэль Макрон и многие другие политические деятели. Темой ПМЭФ в 2018 году станет создание экономики доверия.