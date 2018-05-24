Кенсингтонский дворец опубликовал свадебные портреты Меган Маркл и принца Гарри, сделанные известным фотографом Алексом Любомирски. Автор снимков признался, что эта работа стала для него одной из самых любимых в карьере.

Кенсингтонский дворец опубликовал свадебные портреты Меган Маркл и принца Гарри, сделанные известным фотографом Алексом Любомирски. Автор снимков признался, что эта работа стала для него одной из самых любимых в карьере.Любомирски рассказал, что у него было всего несколько минут, чтобы запечатлеть изнуренную пару в одиночестве. По его словам, фотография, на которой молодожены сидят на ступеньках, вышла случайно, так как "Меган буквально упала на Гарри"."Я попросил Меган сесть на лестницу. А она просто упала. Они засмеялись, потому что они были без сил и думали, что все наконец-то закончилось", – делится подробностями фотограф. Профессионал добавил, что это был один из самых прекрасных моментов того дня, передает Daily Mail.Что касается снимков всей королевской семьи, то их признали "самыми смелыми портретами всех времен". Любомирски поведал, что старался сделать их непохожими на армейские фотографии, когда все стоят "строго в ряд". По этой причине членов семьи расположили по-разному.Сообщается, что Кенсингтонский дворец по достоинству оценил свадебные кадры, и это стало главной похвалой для автора. "Для меня было невероятной честью запечатлеть всю историю любви герцога и герцогини Сассекских. Это была очень красивая глава в моей карьере, которую я никогда не забуду", – резюмировал Любомирски.Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19 мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На свадьбе присутствовали около 600 гостей.