Площадь здания составляет около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.

Как сообщает американское издание TMZ, певица Бейонсе купила себе церковь в Новом Орлеане. Цена вопроса — 850 тысяч долларов.Известно, что площадь здания составляет около 700 квадратных метров. Церковь была построена в 1900 году, но уже несколько лет не использовалась как храм.Интересно, что совсем недалеко от церкви живет сестра певицы Соланж. Несколько недель назад в церкви Бейонсе прошла первая служба, на которую пришли больше 900 человек. Некоторые ожидали, что певица тоже выступит на службе, но этого не произошло.