Её родители служили в милиции. Мама всячески пыталась убедить дочь не повторять их стезю. Но тщетно…

Как минусы превращаются в плюсыЕё родители служили в милиции. Мама всячески пыталась убедить дочь не повторять их стезю. Но тщетно…Сегодня майор полиции Елена Немичева работает не просто в полиции, а в убойном отделе, занимая совсем неженскую должность оперуполномоченного уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю. В подразделении к леди-оперативнику отнеслись с недоверием. Удалось ли Елене Немичевой завоевать авторитет? Полковник, которому пишутОн вырос вместе с пацанвой, которая жила воровской романтикой. Именно это обстоятельство и определило его выбор встать на другую сторону баррикад.Будучи начальником отделения уголовного розыска ОВД Становлянского райотдела, Владимиру Выставкину для пользы дела пришлось разыграть заместителя начальника отдела по политической части. Результат креативной шутки превзошёл самые смелые ожидания. С уважением к зрителям и сценеВ этом году песне «Фаина» исполняется 26 лет, а зрители по-прежнему её ожидают на каждом концерте «НА-НА». Солисты группы рассказали, кто послужил прообразом героини песни, а также ответили на другие вопросы корреспондента газеты «Щит и меч».Полный текст читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 19, а также на интернет-странице издания.