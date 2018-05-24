Строительство объектов социальной инфраструктуры остается одной из приоритетных задач, стоящих перед руководством Москвы. Глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин сообщил, что за два года в столице откроются еще четыре центра соцобслуживания населения.

Строительство объектов социальной инфраструктуры остается однойиз приоритетных задач, стоящих перед руководством Москвы. Глава Стройкомплекса МаратХуснуллин сообщил, что за два года в столице откроются еще четыре центра соцобслуживаниянаселения."По программе социальной поддержки жителей Москвы до2020 года годах по поручению Сергея Собянина будут построены и открыты четыре центрасоциального обслуживания населения: в Некрасовке, поселке Северный, в районахКотловка и Митино", – сообщил Хуснуллин.По его словам, строительство таких центров ведется за счетбюджетных средств города. В ЦСО предоставляется целый спектр социальных и доврачебныхуслуг одиноким пожилым гражданам и инвалидам, нуждающимся в присмотре и уходе. С2015 года в городе уже построено четыре центра соцобслуживания, напомнил заммэра.Центры строятся так, чтобы в них было удобно всем, в томчисле, и маломобильным гражданам. В них находятся компьютеризированнаясправочная для доступа посетителей в интернет, кабинеты приема посетителей,кабинет с оборудованием по оказанию первой доврачебной помощи, комната отдыха,отдел предоставления мер социальной поддержки и служба одного окна, отделыназначения и выплат пособий.Помимо ЦСО в Москве ежегодно появляются несколько объектов социальной инфраструктуры: строятся школы и детские сады, поликлиники и больницы. Большое внимание власти города уделяют пенсионерам: 1 марта 2018 года была запущена масштабная программа "Московское долголетие".Ее цель – помочь старшему поколению поддерживатьактивный образ жизни и создать максимум возможностей для самореализации. Длявыполнения этой задачи столичные власти задействовали образовательные центры,учреждения культуры, спорта и парки.