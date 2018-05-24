Строительство объектов социальной инфраструктуры остается одной
из приоритетных задач, стоящих перед руководством Москвы. Глава Стройкомплекса Марат
Хуснуллин сообщил, что за два года в столице откроются еще четыре центра соцобслуживания
населения.
Строительство объектов социальной инфраструктуры остается одной
из приоритетных задач, стоящих перед руководством Москвы. Глава Стройкомплекса Марат
Хуснуллин сообщил, что за два года в столице откроются еще четыре центра соцобслуживания
населения.
"По программе социальной поддержки жителей Москвы до
2020 года годах по поручению Сергея Собянина будут построены и открыты четыре центра
социального обслуживания населения: в Некрасовке, поселке Северный, в районах
Котловка и Митино", – сообщил Хуснуллин.
По его словам, строительство таких центров ведется за счет
бюджетных средств города. В ЦСО предоставляется целый спектр социальных и доврачебных
услуг одиноким пожилым гражданам и инвалидам, нуждающимся в присмотре и уходе. С
2015 года в городе уже построено четыре центра соцобслуживания, напомнил заммэра.
Центры строятся так, чтобы в них было удобно всем, в том
числе, и маломобильным гражданам. В них находятся компьютеризированная
справочная для доступа посетителей в интернет, кабинеты приема посетителей,
кабинет с оборудованием по оказанию первой доврачебной помощи, комната отдыха,
отдел предоставления мер социальной поддержки и служба одного окна, отделы
назначения и выплат пособий.
Помимо ЦСО в Москве ежегодно появляются несколько объектов социальной инфраструктуры: строятся школы и детские сады, поликлиники и больницы. Большое внимание власти города уделяют пенсионерам: 1 марта 2018 года была запущена масштабная программа "Московское долголетие".
Ее цель – помочь старшему поколению поддерживать
активный образ жизни и создать максимум возможностей для самореализации. Для
выполнения этой задачи столичные власти задействовали образовательные центры,
учреждения культуры, спорта и парки.