Историческая встреча лидеров США и Северной Кореи 12 июня не состоится. Импульсивный Трамп разочаровался в Ким Чен Ыне и передумал общаться с ним. Правда, вот незадача, глава КНДР уже успел разрушить свой ядерный полигон и пообещал Америке смирение и покорность.

Историческая встреча лидеров США и Северной Кореи 12 июня несостоится. Импульсивный Трамп разочаровался в Ким Чен Ыне и передумал общатьсяс ним. Правда, вот незадача, глава КНДР уже успел разрушить свой ядерныйполигон и пообещал Америке смирение и покорность.Подготовка встречи Трампа и Ким Чен Ына началась в феврале этогогода в условиях строгой секретности. Госсекретарь США Майк Помпео, тогда руководившийЦРУ, тайно летал в Пхеньян с целью прозондировать почву для будущего саммита. Вконце апреля в СМИ просочилась информация об этой поездке и даже о телефонномразговоре лидеров двух стран. Правда, потом выяснилось, что никакого разговоране было.Две недели назад Белый дом, наконец, объявил, что встреча президентас руководителем Северной Кореи пройдет 12 июня на нейтральной территории – в Сингапуре.Многие наблюдатели еще тогда отметили, что для Ким Чен Ына это не самый лучшийвариант: он редко выезжает за пределы страны, опасаясь за свою жизнь.После этого чуть ли ни каждый день в прессу вбрасываласьинформация о возможной отмене встречи. Журналисты ссылались на источники как вВашингтоне, так и в Пхеньяне.Сначала КНДР пригрозила отменить встречу двухлидеров из-за американских учений в Южной Корее, потом The New York Times написала,что Трамп якобы сомневается – встречаться ли ему с человеком-ракетой. В итоге, саммиттысячелетия, как его успели назвать в прессе, отменился по инициативеамериканской стороны: президент США в официальном письме уведомил об этом КимЧен Ына.Трамп написал, что считает нецелесообразным в это времяпроводить так долго планировавшуюся встречу, "учитывая огромную злость иоткрытую враждебность, продемонстрированную в одном из ваших последнихзаявлений". По мнению Трампа, руководитель КНДР "упустил возможностьустановить прочный мир, что является печальным моментом в истории".Зато американский лидер не упустил возможности в очередной разпохвастаться средствами уничтожения людей. "Вы заявляете о своем ядерномпотенциале, но наш потенциал настолько массивный и мощный, что я молю Бога,чтобы нам никогда не пришлось его использовать", – написал Трамп.По сути, ничего экстраординарного не произошло: зная характерТрампа и его поступки, можно не удивляться отмене встречи с Ким Чен Ыном. Вероятно,что американский президент блефовал с самого начала. Заманив главу КНДР вловушку готовящегося саммита, он вынудил его поступиться принципами, заложеннымиотцами-основателями и предками лидера Северной Кореи.В начале марта Ким Чен Ын, до этого регулярно, раз в неделю угрожавшийненавистной Америке уничтожением, заявил о том, что его страна готова отказатьсяот проведения ядерных испытаний и начать процесс денуклеаризации, то естьсокращения арсенала ядерного оружия.Такого от северокорейского лидера никто неожидал, но, как поговаривают, произошло это не просто так: на Кима сильнонадавили по дипломатическим каналам, фактически предъявив ультиматум.Но это еще не все. В день, когда Трамп написал прощальноеписьмо своему несостоявшемуся визави, из Пхеньяна пришла новость о том, что КНДРуничтожила свой самый большой полигон в Пхунгери, где до этого испытывала ядерныезаряды. Мало того, военные подорвали подземные галереи, в которых планироваласьпровести испытание самой мощной ядерной бомбы, разработанной и изготовленной вСеверной Корее.Теперь Ким Чен Ыну ничего не остается, как уподобиться поведениюТрампа, возобновить ядерные испытания и продолжить сыпать угрозами в адрес США.Вот только полигон придется построить новый.Что касается Трампа, то его, скорее всего, снова раздираютсомнения – не переключиться ли теперь на установление отношений с Россией. Правда,языком ультиматумов и угроз с Москвой не поразговариваешь, придется выбиратьвыражения. Да еще для начала неплохо было бы отменить санкции, которыми Штаты пытаютсязадушить нашу экономику.Пока же Трамп, отправив письмо за океан, не на шуткуперепугался: президент объявил о приведении вооруженных сил в состояниеповышенной боеготовности. Дескать, вдруг Ким Чен Ын обидится, что с ним передумаливстречаться и совершит какой-нибудь безрассудный поступок.Но, к сожалению, такой поступок, причем, далеко не первый,совершил сегодня именно Трамп. Он в очередной раз показал всему миру, что Вашингтонне был и не будет хозяином своего слова. Обещания, звучащие из Белого домабольше напоминают белый шум, а поведение нынешнего хозяина Овального кабинетавсе больше похоже на действия слона в посудной лавке.