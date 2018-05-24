Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до
спорткомплекса Лужники работает в тестовом режиме. Об этом сообщил
глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до
спорткомплекса "Лужники" работает в тестовом режиме. Об этом сообщил
глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.
По его словам, в настоящий момент на объекте завершены все
капитальные работы по строительству конструкций и станций канатной дороги.
"Завершается пуск и наладка оборудования, а также монтаж инженерных
систем", – сказал Хуснуллин.
Он отметил, что для полноценного пассажирского движения
канатную дорогу запустят после чемпионата мира по футболу. Глава стройкомплекса
Москвы добавил, что, в соответствии с технологическим планом, объект введут в
эксплуатацию до конца 2018 года. Тем не менее, подчеркнул Хуснуллин, работы по
монтажу идут с опережением графика.
В настоящий момент продолжается тестирование механизмов и
безопасности новой дороги. "Поскольку на период Чемпионата мира по футболу
в границах олимпийского комплекса проведение каких-либо работ невозможно,
первых пассажиров канатная дорога примет после мундиаля", – сказал Хуснуллин.
Канатная дорога свяжет Воробьевы горы со спорткомплексом
"Лужники" – главным спортивным кластером столицы. Ее протяженность
составит 737 метров.
Всего на канатной дороге будут три станции. Верхняя – улица Косыгина, на Воробьевской набережной расположится
промежуточная станция, а нижняя уже в "Лужниках" – на Лужнецкой
набережной.
По словам Хуснуллина, канатная дорога, помимо туристических,
будет решать еще и транспортные и спортивные задачи. К примеру, зимой она будет
использоваться для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин,
расположенный на Воробьевых горах.