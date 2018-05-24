Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор до спорткомплекса Лужники работает в тестовом режиме. Об этом сообщил глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.

Канатная дорога через Москву-реку от Воробьевых гор доспорткомплекса "Лужники" работает в тестовом режиме. Об этом сообщилглава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин.По его словам, в настоящий момент на объекте завершены всекапитальные работы по строительству конструкций и станций канатной дороги."Завершается пуск и наладка оборудования, а также монтаж инженерныхсистем", – сказал Хуснуллин.Он отметил, что для полноценного пассажирского движенияканатную дорогу запустят после чемпионата мира по футболу. Глава стройкомплексаМосквы добавил, что, в соответствии с технологическим планом, объект введут вэксплуатацию до конца 2018 года. Тем не менее, подчеркнул Хуснуллин, работы помонтажу идут с опережением графика.В настоящий момент продолжается тестирование механизмов ибезопасности новой дороги. "Поскольку на период Чемпионата мира по футболув границах олимпийского комплекса проведение каких-либо работ невозможно,первых пассажиров канатная дорога примет после мундиаля", – сказал Хуснуллин.Канатная дорога свяжет Воробьевы горы со спорткомплексом"Лужники" – главным спортивным кластером столицы. Ее протяженностьсоставит 737 метров.Всего на канатной дороге будут три станции. Верхняя – улица Косыгина, на Воробьевской набережной расположитсяпромежуточная станция, а нижняя уже в "Лужниках" – на Лужнецкойнабережной.По словам Хуснуллина, канатная дорога, помимо туристических,будет решать еще и транспортные и спортивные задачи. К примеру, зимой она будетиспользоваться для подъема горнолыжников на реконструируемый трамплин,расположенный на Воробьевых горах.