Министерство труда и социальной защиты намерено контролировать доходы всех жителей нашей страны. Таким образом ведомство хочет выявить самозанятых граждан и обязать их платить сборы в фонды социального и медицинского страхования.

Министерство труда и социальной защиты намерено контролировать доходывсех жителей нашей страны. Таким образом ведомство хочет выявить самозанятыхграждан и обязать их платить сборы в фонды социального и медицинскогострахования.Минтруд накапливает нужную информацию из разныхисточников, включая коммунальные платежи и различные транзакции. Также проверяютсяданные о гражданах в трудоспособном возрасте, за которых не уплачиваютсястраховые взносы и которые не платят подоходный налог.Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума(ПМЭФ) сообщил министр труда и соцзащиты РоссииМаксим Топилин. "Мыпостепенно собираем информацию и будем продолжать собирать информацию о людях,и возможности такие есть", – цитирует Топилина ТАСС.Примечательно,что сам министр выступает против введения специального налога на самозанятых.Он отметил, что к этой теме надо "подбираться аккуратно". Топилин добавил, что самозанятыеграждане сами должны понимать, что в последующем они могут остаться без пенсиии без других видов социального обеспечения.Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как самозанятыеграждане могут оформить свои отношения с государством. Например, официальноработать могут репетиторы, няни, парикмахеры и многие другие. Патент на правотакого трудоустройства стоит 20 тысяч рублей в год.По итогам2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились 595человек. По разным оценкам, в действительности их 15-20 миллионов человек.