Министерство труда и социальной защиты намерено контролировать доходы
всех жителей нашей страны. Таким образом ведомство хочет выявить самозанятых
граждан и обязать их платить сборы в фонды социального и медицинского
страхования.
Министерство труда и социальной защиты намерено контролировать доходы
всех жителей нашей страны. Таким образом ведомство хочет выявить самозанятых
граждан и обязать их платить сборы в фонды социального и медицинского
страхования.
Минтруд накапливает нужную информацию из разных
источников, включая коммунальные платежи и различные транзакции. Также проверяются
данные о гражданах в трудоспособном возрасте, за которых не уплачиваются
страховые взносы и которые не платят подоходный налог.
Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума
(ПМЭФ) сообщил министр труда и соцзащиты России
Максим Топилин. "Мы
постепенно собираем информацию и будем продолжать собирать информацию о людях,
и возможности такие есть", – цитирует Топилина ТАСС.
Примечательно,
что сам министр выступает против введения специального налога на самозанятых.
Он отметил, что к этой теме надо "подбираться аккуратно". Топилин добавил, что самозанятые
граждане сами должны понимать, что в последующем они могут остаться без пенсии
и без других видов социального обеспечения.
Ранее в Министерстве труда и социальной защиты рассказали, как самозанятые
граждане могут оформить свои отношения с государством. Например, официально
работать могут репетиторы, няни, парикмахеры и многие другие. Патент на право
такого трудоустройства стоит 20 тысяч рублей в год.
По итогам
2017 года официально зарегистрированными самозанятыми гражданами числились 595
человек. По разным оценкам, в действительности их 15-20 миллионов человек.