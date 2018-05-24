Правоохранители потребовали от управляющей компании ограничить свободный доступ на девятиэтажку

Правоохранители потребовали от управляющей компании ограничить свободный доступ на девятиэтажкуВ социальных сетях появилось видео, на котором подростки в Костроме гуляют по крыше девятиэтажки, а потом прыгают с нее на балкон. По данному факту прокуратура провела проверку.Правоохранители потребовали от управляющей компании ограничить доступ на крышу. Родителей и учителей они попросили обратить внимание на досуг детей.Трое подростков 13-14 лет признались, что неоднократно поднимались на крышу в свободное время, потому что дверь на чердак всегда была открыта.