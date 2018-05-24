В российском посольстве в Лондоне раскритиковали качество
текста, который Юлия Скрипаль произнесла в обращении. Дипломаты в шутку
предположили, что переводчики британской контрразведки не справляются со своими
обязанностями.
В российском посольстве в Лондоне раскритиковали качество
текста, который Юлия Скрипаль произнесла в обращении. Дипломаты в шутку
предположили, что переводчики британской контрразведки не справляются со своими
обязанностями.
"Дело в том, что MI5 должны ожидать от своих
переводчиков результатов получше – за 32 тысячи фунтов стерлингов в год они
должны уметь писать заявления, которые звучат более по-русски", – такой
иронический текст появился утром 24 мая на странице дипмиссии в Twitter.
На выздоровление Юлии Скрипаль достаточно кратко
отреагировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она приветствует
известие о том, что дочь шпиона идет на поправку. Как сообщает Reuters со
ссылкой на представителя британского премьера, госпожа Мэй отреагировала на
известие о состоянии Скрипалей позитивно.
Это же агентство накануне, 23 мая распространило полутораминутное
видеообращение Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом, по утверждению британских
властей, отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта в
Солсбери.
Короткая речь Юлии несколько раз прерывается склейками, что
позволяет сделать вывод о заученной и заранее написанной речи, с оглашением
которой возникли проблемы в процессе записи. Видно, что девушка сильно нервничает,
особенно в той части речи, где упоминает Россию. На шее у Юлии заметен двухсантиметровый
свежий шрам от трахеотомии, передает РИА .
В России усомнились в достоверности видеообращения, причем,
даже родственники Скрипалей не исключили возможности ,что обращение Юлии
Скрипаль сделано под давлением.
В Кремле также не уверены, что девушка записала
видеообращение по своей воле, а представитель нашего посольства в Британии
предположил в интервью РИА Новости, что текст, вероятно, составил носитель
английского языка.