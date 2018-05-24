В российском посольстве в Лондоне раскритиковали качество текста, который Юлия Скрипаль произнесла в обращении. Дипломаты в шутку предположили, что переводчики британской контрразведки не справляются со своими обязанностями.

В российском посольстве в Лондоне раскритиковали качествотекста, который Юлия Скрипаль произнесла в обращении. Дипломаты в шуткупредположили, что переводчики британской контрразведки не справляются со своимиобязанностями."Дело в том, что MI5 должны ожидать от своихпереводчиков результатов получше – за 32 тысячи фунтов стерлингов в год онидолжны уметь писать заявления, которые звучат более по-русски", – такойиронический текст появился утром 24 мая на странице дипмиссии в Twitter.На выздоровление Юлии Скрипаль достаточно краткоотреагировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. Она приветствуетизвестие о том, что дочь шпиона идет на поправку. Как сообщает Reuters соссылкой на представителя британского премьера, госпожа Мэй отреагировала наизвестие о состоянии Скрипалей позитивно.Это же агентство накануне, 23 мая распространило полутораминутноевидеообращение Юлии Скрипаль, которую вместе с отцом, по утверждению британскихвластей, отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок" 4 марта вСолсбери.Короткая речь Юлии несколько раз прерывается склейками, чтопозволяет сделать вывод о заученной и заранее написанной речи, с оглашениемкоторой возникли проблемы в процессе записи. Видно, что девушка сильно нервничает,особенно в той части речи, где упоминает Россию. На шее у Юлии заметен двухсантиметровыйсвежий шрам от трахеотомии, передает РИА .В России усомнились в достоверности видеообращения, причем,даже родственники Скрипалей не исключили возможности ,что обращение ЮлииСкрипаль сделано под давлением.В Кремле также не уверены, что девушка записалавидеообращение по своей воле, а представитель нашего посольства в Британиипредположил в интервью РИА Новости, что текст, вероятно, составил носительанглийского языка.