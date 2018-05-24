Петербургский международный экономический форум открылся 24 мая в Северной столице. На первой же сессии немого формальную обстановку разрядил новый глава Счетной палаты. Алексей Кудрин перепутал первого вице-премьера Антона Силуанова с главой Сбербанка Германом Грефом, чем вызвал смех присутствующих.

Петербургский международный экономический форум открылся 24мая в Северной столице. На первой же сессии немого формальную обстановкуразрядил новый глава Счетной палаты. Алексей Кудрин перепутал первоговице-премьера Антона Силуанова с главой Сбербанка Германом Грефом, чем вызвалсмех присутствующих.Неловкая ситуация возникла, когда модератор пленарной сессии"Экономика России на траектории роста: вызовы и решения" попросил Кудринапрокомментировать только что завершившееся выступление Силуанова. "ГерманОскарович правильно сказал.. ой..Антон Германович!", – запутался в именахи отчествах глава Счетной палаты. Его заминку зал сопроводил громким смехом.Первый вице-премьер Антон Силуанов, выступая на открытииПМЭФ, пообещал не менять в ближайшембудущем налоги для бизнеса – и всячески помогать его развитию. "В бюджетесоздадим специальный ресурс для вложений в инфраструктуру. С 2019 года создаемфонд в размере 3 процентов ВВП, который будет стимулировать частный бизнес.Также планируется снижение контроля с точки зрения валютного законодательства",– заявил Силуанов.Говорил первый вице-премьер и о задачах нового правительстваРоссии – в частности, оно должно обеспечить рост ВВП выше среднемировых темпов."Что такое рост? Это желание развивать предпринимательство, нужны новыеинвестиции. У нас объем вложений – 21,5% ВВП. Инвестиции надо увеличить до 25%",– подчеркнул Силуанов.Коснулся вице-премьер и вопроса пенсионного обеспеченияроссиян. Силуанов заявил, что возврата к обязательной накопительной пенсионнойсистеме не будет. По его словам, в России должна развиваться накопительнаясистема.Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходитв Северной столице 24-26 мая. В нем принимают участие свыше 15 тысяч политикови экономистов из 100 стран мира, передает РИА Новости.