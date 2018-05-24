Петербургский международный экономический форум открылся 24
мая в Северной столице. На первой же сессии немого формальную обстановку
разрядил новый глава Счетной палаты. Алексей Кудрин перепутал первого
вице-премьера Антона Силуанова с главой Сбербанка Германом Грефом, чем вызвал
смех присутствующих.
Петербургский международный экономический форум открылся 24
мая в Северной столице. На первой же сессии немого формальную обстановку
разрядил новый глава Счетной палаты. Алексей Кудрин перепутал первого
вице-премьера Антона Силуанова с главой Сбербанка Германом Грефом, чем вызвал
смех присутствующих.
Неловкая ситуация возникла, когда модератор пленарной сессии
"Экономика России на траектории роста: вызовы и решения" попросил Кудрина
прокомментировать только что завершившееся выступление Силуанова. "Герман
Оскарович правильно сказал.. ой..Антон Германович!", – запутался в именах
и отчествах глава Счетной палаты. Его заминку зал сопроводил громким смехом.
Первый вице-премьер Антон Силуанов, выступая на открытии
ПМЭФ, пообещал не менять в ближайшем
будущем налоги для бизнеса – и всячески помогать его развитию. "В бюджете
создадим специальный ресурс для вложений в инфраструктуру. С 2019 года создаем
фонд в размере 3 процентов ВВП, который будет стимулировать частный бизнес.
Также планируется снижение контроля с точки зрения валютного законодательства",
– заявил Силуанов.
Говорил первый вице-премьер и о задачах нового правительства
России – в частности, оно должно обеспечить рост ВВП выше среднемировых темпов.
"Что такое рост? Это желание развивать предпринимательство, нужны новые
инвестиции. У нас объем вложений – 21,5% ВВП. Инвестиции надо увеличить до 25%",
– подчеркнул Силуанов.
Коснулся вице-премьер и вопроса пенсионного обеспечения
россиян. Силуанов заявил, что возврата к обязательной накопительной пенсионной
системе не будет. По его словам, в России должна развиваться накопительная
система.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит
в Северной столице 24-26 мая. В нем принимают участие свыше 15 тысяч политиков
и экономистов из 100 стран мира, передает РИА Новости.