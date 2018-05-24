Анна Курникова порадовала фанатов. Прославленная спортсменка опубликовала новое видео, на котором запечатлена вместе с дочерью от Энрике Иглесиаса.

Анна Курникова порадовала фанатов. Прославленная спортсменка опубликовала новое видео, на котором запечатлена вместе с дочерью от Энрике Иглесиаса.На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Анна Курникова выложила ролик, где запечатлена с дочкой Люси. Теннисистка с пристегнутым к ней приспособлением, в котором находится малышка, отплясывает под новый хит возлюбленного, известного латиноамериканского исполнителя Энрике Иглесиаса.При этом маленькая Люси дает понять, что ей очень нравится музыка – крошка бурно трясет ножками и ручками в такт композиции. "Маленькая, пожалуйста, не наследуй маминых танцевальных движений", – подписала забавный ролик Курникова, сопроводив текст многочисленными смайликами.Подписчики пришли в восторг. Фанаты на разных языках осыпали комплиментами Анну и Люси. "Спасибо за показ такого милого видео) Люси прелесть! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", "Я в восторге!", "Какая прелесть )))", "Аня ты классная просто шикарная любимая", "Боже я не могу какие классные милые ножки!!", "Необыкновенна ❤️️", "ну вы классные", "Хорошннькие такие", "Красоточки 👯‍♀️💕", "Это восхитительно!)))", "Какая красотка! Энергия через экран передается!" – высказались восхищенные подписчики.Напомним, Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в декабре 2017 года. Теннисистка родила певцу двойню – сына Николаса и дочь Люси. Отметим, что Курникова опубликовала лишь одну фотографию, причем с одним из детей