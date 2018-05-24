В Москве на улице Молостовых 57-летний вооруженный мужчина взял в заложники семью. Известно, что один человек ранен выстрелом в живот.

В Москве на улице Молостовых 57-летнийвооруженный мужчина взял в заложники семью. Известно, что один человек ранен выстрелом в живот.На месте дежурят полиция и кареты скорой помощи. Выставленооцепление, но в квартиру войти не удается. Злоумышленник готов общаться толькочерез свой аккаунт в "Одноклассниках".Взявшим заложников (мужчина, женщина и ребенок) является АлександрБоровой. Есть информация, что мужчина пьян.Выяснилось, что причиной, побудившей его на такиедействия, является квартирный спор. Сын мужчины продал часть квартиры другой семье. На этой почве были частые конфликты. Теперь дело дошло до стрельбы: Боровой ранил одного из захваченных в живот.Известно, что полицейские не раз проводили проверки позаявлениям Борового, однако не находили состава преступления в проживании семьина купленной ею жилплощади. Судя по всему, у него не нашлось других аргументов, как, вооружившись двумя карабинами"Сайга", взять своих соседей по квартире в заложники.Об АлександреБоровом известно то, что он является художникомдекоративно-прикладного искусства. Тематика работ: портрет, "ню" и жанровыесцены. Имеет своих учеников, подражателей и последователей, передаетTelegram-канал 112. Членпрофессионально-творческого Союза художников и графиков России с 1999 года.