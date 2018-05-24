35-летняя певица Светлана Лобода родила дочку. Это произошло в Лос-Анджелесе — в одной из лучших клиник Cedars Sinai, где рожали Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и другие звезды. Как стало известно от близких Лободы, роды прошли без осложнений. Вес девочки 3 килограмма, рост 48 сантиметров. В Инстаграме певица уже принимает поздравления с рождением девочки.

35-летняя певица Светлана Лобода родила дочку. Это произошло в Лос-Анджелесе — в одной из лучших клиник "Cedars Sinai", где рожали Мадонна, Кристина Агилера, Ким Кардашьян и другие звезды.Как стало известно порталу Super от близких Лободы, роды прошли без осложнений. Вес девочки 3 килограмма, рост 48 сантиметров.Мама и дочка чувствуют себя прекрасно. Имя отца ребенка певица до сих пор официально не называет, но журналисты выяснили, что это лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, с которым Лобода закрутила прошлым летом на фестивале "Жара в Баку".В "Инстаграме" певица уже принимает поздравления с рождением девочки.☀️Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 21 Май 2018 в 8:43 PDTЭто второй ребенок Лободы: от союза с хореографом Андреем Царем у нее есть дочь Ева, которой сейчас 7 лет.