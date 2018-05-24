Российские военные в очередной раз были вынуждены опровергать обвинения в причастности к крушению рейса MH17 в 2014 году. Со дня трагедии прошло почти четыре года, но перед важными для России событиями на Западе всплывают очередные неопровержимые данные о том, что самолет сбила Россия.

Российские военные в очередной раз были вынужденыопровергать обвинения в причастности к крушению рейса MH17 в 2014 году. Со дня трагедиипрошло почти четыре года, но перед важными для России событиями на Западевсплывают очередные неопровержимые данные о том, что самолет сбила Россия.Ни один российский зенитно-ракетный комплекс российско-украинскуюграницу никогда не пересекал, так в военном ведомстве прокомментировалирезультаты международного расследования крушения малайзийского лайнера навостоке Украины. Сегодня, 24 мая международная следственная группа объявилапромежуточные результаты расследования, но почему-то не целиком.Глава департамента расследований национальной полицииНидерландов Вилберт Паулиссен заявил, что его коллеги установили принадлежностьЗРК "Бук", из которого предположительно был сбит малайзийский лайнер.Международные эксперты утверждают, что "Бук" доставили на территориюУкраины из 53-й зенитно-ракетной бригады Вооруженных сил России, а затемвернули обратно.Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама вКуала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востокеУкраины. На борту находились 298 человек, все они погибли. На Западе вкатастрофе сразу же бездоказательно обвинили Россию, передает .Москва заявляла о предвзятости следствия, которое несколькораз за эти годы озвучивало версию о причастности России. Эксперименты концерна"Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в томчисле комплексов "Бук", подтвердили, что Boeing был сбит стерритории, контролировавшейся украинской армией.Месяц назад министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил,что Россия передала следователям значительный объем информации о крушениисамолета, в том числе первичные необработанные данные радиолокационногонаблюдения в момент катастрофы.