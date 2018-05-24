Ученые пришли к выводу, что повышение температуры воздуха влечет гораздо больше смертельной опасности для человека, чем считалось ранее. Выяснилось, что потепление на Земле вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам.

Ученые пришли к выводу, что повышение температуры воздуха влечет гораздо больше смертельной опасности для человека, чем считалось ранее. Выяснилось, что потепление на Земле вызывает устойчивость бактерий к антибиотикам.Эксперты изучили данные, собранные американскими больницами за два года. Выяснилось, что в ходе повышения средней минимальной температуры в том или иномштате увеличивалась неуязвимость бактерий, передает Nature Climate Change.Сообщается, что росту температурывоздуха на десять градусов соответствовало увеличение устойчивостик антибиотикам кишечной палочки на 4% и золотистого стафилококка на 2%. Также ученые обратили внимание, что не менее значительное влияние на это оказывает рост плотности населения в городах.Специалисты признались, что пока не готовы однозначноответить на вопрос, как именно связано потепление и меньшая восприимчивостьбактерий к антибиотикам. Их теория гласит, что один из факторов может служить ускорение размножения этих микроорганизмов и, как следствие,скорость их развития.Эксперты убеждены, что полученная информация позволит не только понять опасность глобального потепления. Опираясь на новые данные, можно будет прогнозировать, как бактерии среагируют на те или иные медикаменты.