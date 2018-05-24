Притворялся дворником, чтобы делать закладки. Во Владимире задержали молодого человека, который подозревается в распространении наркотиков. Подозрительного парня заметили жители одного из районов, и сообщили в полицию. 25-летний гражданин из соседнего региона, гулял по городу в оранжевом жилете дворника и с мусорными пакетами. Но вместо уборки делал закладки.

Притворялся дворником, чтобы делать закладки. Во Владимире задержали молодого человека, который подозревается в распространении наркотиков. Подозрительного парня заметили жители одного из районов, и сообщили в полицию. 25-летний гражданин из соседнего региона, гулял по городу в оранжевом жилете дворника и с мусорными пакетами. Но вместо уборки делал закладки. При досмотре у него нашли 80 пакетиков с синтетическим наркотиком. И ещё 8 изъяли на местах закладок. Общая масса запрещенных веществ составила больше 66-ти граммов. Сейчас подозреваемый под арестом. За покушение на сбыт синтетических наркотиков в крупном размере можно получить от 10 до 20 лет. В преступлении парень уже сознался.- Давно приехал во Владимир?- Месяц назад.- С какой целью?- С целью заработать деньги с помощью распространения наркотиков.