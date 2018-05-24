Ищут детей вместе со спецназом. Во Владимире прошёл мастер-класс по поиску людей на открытых территориях. Местные спасатели, полицейские и следователи учились у инструкторов Российского Университета Спецназа, которые искали детей на территории Дальнего Востока и Сибири. Вместе разбирали как выходить на след потерявшихся и какую помощь оказывать при обнаружении.

Ищут детей вместе со спецназом. Во Владимире прошёл мастер-класс по поиску людей на открытых территориях. Местные спасатели, полицейские и следователи учились у инструкторов Российского Университета Спецназа, которые искали детей на территории Дальнего Востока и Сибири. Вместе разбирали как выходить на след потерявшихся и какую помощь оказывать при обнаружении. Упор делали на сложные ситуации.-Для вас показатель жизнедеятельности человека - лучше всего определить по поднятию диафрагмы. Поэтому, когда у него одежда, одежду задираем и смотрим на живот и легкие. Недостаточно одного движения. Потому что вы человека пошевелили, у него воздух там мог гульнуть, и он сдулся. Мы должны дождаться 3 стабильных полноценных дыхательных циклов.Помимо поиска детей, обсудили, как действовать и в других чрезвычайных ситуациях. Например, что делать, если при входе в помещение человек обнаруживает, что все, кто в нём уже находится - без сознания и признаков жизни. И здесь важно определить причину. Наиболее вероятная - поражение током. На это указывает лежащий на полу провод, и положение рук людей. Не исключено, что каждый входивший пытался оттащить других, и сам становился пострадавшим. Создать в каждом регионе такие Учебные Центры - это распоряжение Президента. Обучать в них будут не только сотрудников МЧС, но и добровольцев.Валерий Солянин, исполнительный директор национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям: "Мы занимаемся тем, что находим волонтёрские отряды, которые действуют внутри региона, стараемся развивать их методически, технически, выстраивать правильное взаимодействие с сотрудниками правоохранительных органов. То есть волонтёры всегда должны понимать, что они указывают содействие правоохранительным органам, а никак не ведут сами розыскные или оперативные какие-то действия".