Певица Юлия Савичева наслаждается материнством. Исполнительница рассказала о своей большой любви к наследнице.

Певица Юлия Савичева наслаждается материнством.Исполнительница рассказала о своей большой любви к наследнице.Артистка родила дочь Анну летом 2017 года и с тех порпрактически не появляется на экранах телевизора и не посещает светские тусовки.Юля все время проводит с любимой наследницей.В своем Instagram исполнительница рассказала подписчикам,что, став матерью, на многие вещи взглянула по-другому. "С появлением Ани ястала замечать, как быстро бежит время. Казалось, совсем недавно она родилась,а уже пытается делать первые шаги, машет ручкой при встрече или прощании,первые зубки стучат по ложке. И я понимаю, что нужно пользоваться моментом покаона еще такая маленькая и дает себя обнимать и целовать", – отметила Юлия.Ниже она поделилась тревожными мыслями о скором взрослениидочери. "А когда представляю, что она уходит создавать свою семью, вообщенаворачиваются слезы. С одной стороны это правильно, а с другой – непривычно икак-то тяжеловато для родителей. Поэтому давайте ценить каждый моментпроведенный вместе со своими детьми, ведь они так быстро растут", – добавилазвезда.Сентиментальные подписчицы согласились с артисткой. "Юличка, я с тобой полностью согласна", "Да этоправда.. детки оооочень быстро растут.. но главное, чтобы здоровы были","Юленька, как ты права!!!☺️", "Ой, я такая же. Раньше думала иначе,когда была юной. А сейчас аж тошно от того, что дочка когда-либо уйдет строитьсвою семью", – вторили ей почитатели.