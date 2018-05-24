Певица Юлия Савичева наслаждается материнством.
Исполнительница рассказала о своей большой любви к наследнице.
Певица Юлия Савичева наслаждается материнством.
Исполнительница рассказала о своей большой любви к наследнице.
Артистка родила дочь Анну летом 2017 года и с тех пор
практически не появляется на экранах телевизора и не посещает светские тусовки.
Юля все время проводит с любимой наследницей.
В своем Instagram исполнительница рассказала подписчикам,
что, став матерью, на многие вещи взглянула по-другому. "С появлением Ани я
стала замечать, как быстро бежит время. Казалось, совсем недавно она родилась,
а уже пытается делать первые шаги, машет ручкой при встрече или прощании,
первые зубки стучат по ложке. И я понимаю, что нужно пользоваться моментом пока
она еще такая маленькая и дает себя обнимать и целовать", – отметила Юлия.
Ниже она поделилась тревожными мыслями о скором взрослении
дочери. "А когда представляю, что она уходит создавать свою семью, вообще
наворачиваются слезы. С одной стороны это правильно, а с другой – непривычно и
как-то тяжеловато для родителей. Поэтому давайте ценить каждый момент
проведенный вместе со своими детьми, ведь они так быстро растут", – добавила
звезда.
Сентиментальные подписчицы согласились с артисткой. "Юличка, я с тобой полностью согласна", "Да это
правда.. детки оооочень быстро растут.. но главное, чтобы здоровы были",
"Юленька, как ты права!!!☺️", "Ой, я такая же. Раньше думала иначе,
когда была юной. А сейчас аж тошно от того, что дочка когда-либо уйдет строить
свою семью", – вторили ей почитатели.