Знаменитая гимнастка Алия Мустафина не простила мужу мимолетное увлечение. Это и стало причиной ее развода с бобслеистом Алексеем Зайцевым.

Знаменитая гимнастка Алия Мустафина не простила мужумимолетное увлечение. Это и стало причиной ее развода с бобслеистом Алексеем Зайцевым.Двукратная чемпионка Олимпийских игр, трехкратная чемпионкамира, пятикратная чемпионка Европы сейчас тренируется в Пензе. Там жеоттачивает мастерство ее бывший бойфренд, гимнаст Павел Павлов. Естьинформация, что, узнав о разводе Мустафиной с Зайцевым, Павел решил вернутьпервую любовь. Во всяком случае, они с Алией тесно общаются.25 мая Алия привезет трехмесячную дочь к родителям,рассказал отец гимнастки, Фаргат Мустафин. "Мы на лето уезжаем из Москвы вНижегородскую область, в деревню Малое Рыбушкино. Там у нас небольшой домик.Внучка побудет на природе. Сообразительная девочка растет. Нянчить ее – одноудовольствие", – признался счастливый дед.Что же касается развода Алии и Алексея, то у родителей естьнадежда, что все образуется. "Может, поживут отдельно, мозги на местовстанут – и сойдутся вновь", – говорит Мустафин-старший.О возможных похождениях своего бывшего зятя отец Алии ничегоне знает – или предпочитает не распространяться. "Я в эти дела не влезаю.Молодые сейчас все членистоногие. Куда член, туда и они. Мне кажется, дочкапоторопилась со свадьбой. Я говорил ей: "Вы с Лешкой еще сами как дети.Куда вы спешите? Он еще в спорте, ты тоже карьеру не закончила". Но Алькаже упрямая, захотела родить", – заключил отец гимнастки. По его словам,Алия и Алексей – взрослые люди и должны сами отвечать за свою жизнь. А родителимогут только помогать, приводит его слова портал EG.ru.Напомним, гимнастка Алия Мустафина и бобслеист Алексей Зайцев связали себя узами брака в ноябре 2016 года. В июне 2017-го у них родилась дочь Алиса. После рождения первенца спортсменка вернулась в большой спорт. Незадолго до своего шокирующего заявления о разводе завоевала золотую медаль на чемпионате России по спортивной гимнастике в Казани в составе команды "Москва-1".О расставании с супругом известная российская спортсменка решила сообщить своим поклонникам сама. "Дорогие подписчики, я бы очень хотела, чтобы всю важную информацию вы получали от меня лично. Хочу вам сообщить, что месяц назад я развелась", – написала гимнастка на своей странице в Instagram.