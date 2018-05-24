Мужчина, который расстрелял в якутском селе пятерых человек, был нелюдимым, ни с кем не общался, но и не конфликтовал. Из дома выходил редко. По словам главы поселка, стрелок не пил, и никаких претензий к нему не было.

Житель якутского села Булгунняхтах, расстрелявший пятерых соседей, был нелюдимым человеком.Один из соседей рассказал РИА Новости, что Александр Новиков в доме жил один, ни с кем не общался, но и не конфликтовал. В магазин ходил очень редко (примерно раз в месяц), больницу не посещал, "больным не выглядел".Стрелку было около 65 лет. В поселок он переехал около десяти лет назад. Глава села Денис Уваров рассказал, что Новиков вел размеренную жизнь пенсионера. Не пил, "ничего не употреблял", никаких претензий к нему не было.Однако информацию об отсутствии конфликтов опровергает родственница убийцы. По данным Mash "ВКонтакте", перед началом стрельбы Новиков позвонил ей и рассказал о ссоре с соседями. Они были пьющими, и утром снова пришли просить у него денег на выпивку. Когда Александр отказал, они стали угрожать ему. Вскоре Новиков снова позвонил родственнице и сказал, что все уладил с соседями. Потом он попрощался и сказал, что сейчас застрелится.Днем 24 мая Новиков, вооружившись гладкоствольным ружьем "Вепрь", пришел в дом своих соседей и расстрелял находившихся там женщину, мужчину и 10-летнего ребенка. После этого он отправился в соседний дом, где убил двух мужчин. Местные жители оцепили дорогу, чтобы он не мог скрыться. Тогда Новиков пошел к себе домой. Прибывшие на место ЧП врачи и полиция долго вели с ним переговоры, но он покончил с собой.Личности убитых установлены. Женщина, ставшая одной из жертв стрелка, работала в местной школе делопроизводителем.По факту массового убийства следствие возбудило уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц, в том числе малолетнего". На место ЧП выехали руководитель следственного управления СК по Республике Саха (Якутия), сотрудники следственного управления и полиции.Кроме того, прокуратура Якутии организовала проверку, в ходе которой будет дана оценка действиям должностных лиц, эффективности работы органов системы профилактики, в том числе правоохранительных органов. Как сообщает "Интерфакс", прокурор республики взял ход расследования под свой контроль.