Жили-были два брата-близнеца.
Один все еще был девственник, а второй гулял
направо и налево. И вот они решили поженится в один день.
Во время свадьбы брат-гуляка решил пошутить над
братом-девственникоми вызвал его на соревнование - кто в первую
брачную ночь больше палок кинет, тот и выиграл.
Тот согласился. И вот искушенный брат кидает первую палку.
Ставит на стене палочку, потом кидает вторую и ставит еще одну
черточку, с трудом кидает третью палку, ставит на стене отметку
и в изнемозжении засыпает. Утром его будит брат и спрашивает
сколько, мол, у тебя. Тот с трудом показывает на стену.
Tот видит там три черточки (III) и вздыхает:
- Сто одиннадцать. Ты выиграл. У тебя на четыре больше.
еще анекдот!