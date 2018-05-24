24.05.2018

2018-05-24 12:27:32

Нелюдимый сосед жестоко убил пять человек в Якутии

В селе Булгунняхтах Хангаласского улуса в Якутии злоумышленник ворвался в дом соседей с охотничьим ружьем и застрелил пять человек, в том числе ребенка, сообщает "". После этого он покончил с собой.



Мужчина купил дом около десяти лет назад и сразу показался соседям нелюдимым. Некоторые считали его психически неуравновешенным. "Раньше за ним не наблюдали агрессии, но он всегда казался странным. Никогда не думали, что он может совершить такое зверство", – заявил местный житель.