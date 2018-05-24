Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут еще
Украина пошла на подлость – власти страны лишили певца всех своих государственных
наград.
Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут еще
Украина пошла на подлость – власти страны лишили певца всех своих государственных
наград.
Указ о лишении артиста, которого любят и уважают не только в
России и на Украине, подписал лично президент Петр Порошенко. В отношении
Кобзона применены следующие санкции: блокирование активов – временное
ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему
имуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ в
предоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишение
государственных наград Украины и другие меры.
Список ограничений занимает почти страницу и создается такое
впечатление, что Иосиф Кобзон не эстрадный певец, а особо опасный преступник,
чьи действия угрожают целостности и безопасности Незалежной.
На эту подлость власти страны пошли из-за того, что в 2014
году, артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию Владимира Путина по Крыму
и Донбассу, участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страны
и был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.
В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона в
список лиц, которым запрещен въезд в страну. В черный список Кобзон попал с
формулировкой "лицо, угрожающее национальной безопасности страны",
напоминает РИА Новости.
У Кобзона несколько десятков государственных наград и
почетных званий многих государств. На Украине он поучил орден "За заслуги"
всех трех степеней. Также певец является почетным гражданином ДНР и нескольких
украинских городов, у него есть медаль "В память 1500-летия Киева".
Кобзон носит звание народный артист Украины, полученное в 1991 году.
В последние годы Кобзон неважно себя чувствует. Он терял
сознание на сцене, а на недавнем концерте поэта-песенника Михаила Гуцериева 80-летний
певец выглядел очень плохо. Поклонники даже сравнили его с живой мумией. Правда,
сам артист заверил журналистов, что у него все хорошо и он нормально себя чувствует.