Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут еще Украина пошла на подлость – власти страны лишили певца всех своих государственных наград.

Самочувствие Иосифа Кобзона вызывает беспокойство. А тут ещеУкраина пошла на подлость – власти страны лишили певца всех своих государственныхнаград.Указ о лишении артиста, которого любят и уважают не только вРоссии и на Украине, подписал лично президент Петр Порошенко. В отношенииКобзона применены следующие санкции: блокирование активов – временноеограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим емуимуществом, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, отказ впредоставлении и отмене виз резидентам иностранных государств, лишениегосударственных наград Украины и другие меры.Список ограничений занимает почти страницу и создается такоевпечатление, что Иосиф Кобзон не эстрадный певец, а особо опасный преступник,чьи действия угрожают целостности и безопасности Незалежной.На эту подлость власти страны пошли из-за того, что в 2014году, артист, уроженец Донецкой области, поддержал позицию Владимира Путина по Крымуи Донбассу, участвовал в сборе и отправке гуманитарной помощи на восток страныи был назначен почетным консулом самопровозглашенной ДНР.В 2015 году Служба безопасности Украины внесла Кобзона всписок лиц, которым запрещен въезд в страну. В черный список Кобзон попал сформулировкой "лицо, угрожающее национальной безопасности страны",напоминает РИА Новости.У Кобзона несколько десятков государственных наград ипочетных званий многих государств. На Украине он поучил орден "За заслуги"всех трех степеней. Также певец является почетным гражданином ДНР и несколькихукраинских городов, у него есть медаль "В память 1500-летия Киева".Кобзон носит звание народный артист Украины, полученное в 1991 году.В последние годы Кобзон неважно себя чувствует. Он терялсознание на сцене, а на недавнем концерте поэта-песенника Михаила Гуцериева 80-летнийпевец выглядел очень плохо. Поклонники даже сравнили его с живой мумией. Правда,сам артист заверил журналистов, что у него все хорошо и он нормально себя чувствует.