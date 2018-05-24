Скандальный развод Александра Кержакова обсуждают все российские таблоиды. Футболист довел свою жену до сильнейшего нервного срыва – девушке даже пришлось прибегать к помощи врачей. Что случилось в этой звездной семье – разбирались Dni.Ru.

Скандальный развод Александра Кержакова обсуждают все российские таблоиды. Футболист довел свою жену до сильнейшего нервного срыва – девушке даже пришлось прибегать к помощи врачей. Что случилось в этой звездной семье – разбирались Dni.Ru."Все произошедшее очень логично. Кержаков – человек с нереально сложным, практическиневыносимым характером. Футболист настоящий деспот в отношениях с женщинами. Когда заканчиваетсяконфетно-букетный период, он начинает их прессинговать. Александр видитпотенциальных “жертв”, и выбирает изначально тех девушек, с которыми можно такпоступать. Всех его женщин связывает общее качество – эти дамы эмоционально нестабильны.Останавливаться Кержаков явно не собирается, и по судьбе у него еще параподобных браков", – рассказала в интервью Dni.RuПо словам медиума, Милана Кержакова сейчас испытывает мощныеэмоциональные раскачивания. В подобную ситуацию попала и предыдущая девушкаКержакова, которая осталась одна с расшатанной психикой. "Такой мужчина как Александрдарит женщинам невероятную страсть в начале отношений – его ухаживания всегдаяркие и очень эмоциональные. Но, как правило, такие истории с вулканом страстивсегда заканчиваются болезненным откатом в обратную сторону, после чего остаютсяразбитые семьи и страдают дети", – предупредила гадалка."Я не вижу, что Милана и Александр сойдутся. Футболистуже строит далеко идущие планы и готов к новым завоеваниям. Следующая девушкаКержакова будет еще моложе и красивее, и определенно эта избранница будет извысшего общества – вероятно, светской львицей, либо дочкой очень богатыхродителей. И такую девушку он найдет быстро. Долго нам ждать не придется", – предсказала Абравитова.Напомним, что Александр Кержаков женился на Милане Тюльпановой в 2015 году. У пары родился сын Артемий в апреле 2017 года. Ранее футболист состоял в незарегистрированных отношениях с Екатериной Сафроновой. В 2013-м у пары родился сын Игорь. В 2014 году Кержаков подал в суд на Сафронову, потребовав лишить ее права воспитывать их общего ребенка. В октябре 2014-го суд лишил ее родительских прав.