Певица Юлия Самойлова не теряет бодрости духа. Девушка уже во всю строит планы и даже подумывает взять реванш.

Певица Юлия Самойлова нетеряет бодрости духа. Девушка уже во всю строит планы и даже подумывает взятьреванш.Юлия старается необращать внимания на критики, которая обрушилась на нее после пораженияна музыкальном конкурсе "Евровидение -2018". Девушка призналась, что ею былинедовольны даже родители.В интервью Юлия рассказала,что сразу после выступления в Лиссабоне к ней за кулисы пришел отец. Мужчинабыл вне себя от огорчения. "Ну, конечно, спела хреново", – жестко заявил он.Самойлова жалеет, что не оправдала возложенных на нее надежд. Она учится приниматьнедовольство россиян, которые ежедневно атакуют ее соцсети, чтобы выразить своинегатив по поводу ее пения на вокальном состязании."Сначала было многоположительных отзывов, потом противовес. Я все равно считаю, что нужнодвигаться дальше. Если бы я всегда, делая ошибки, уходила с пути творчества,сейчас ничего не было бы...", – отмечает девушка.Артистка заявляет, чтоне оставила свою мечту победить на "Евровидении". Девушка планирует черезнесколько лет попробовать еще раз завоевать олимп музыкального состязаниясообщает Sobesednik.ru.Добавим, что ЮлиюСамойлову поддерживает член экспертного совета по развитию информационногообщества при Госдуме Вадим Манукян. "Мне кажется, что в этот разСамойлова, если получит новый шанс, будет по-спортивному злее. Надеюсь, что вэтом случае песню ей напишут получше, да и клип сделают побогаче. Другаякоманда профессионалов будет работать, а значит шанс на победу у неезначительно увеличится", – заявил Вадим."И я очень хочу, чтобыименно Юлия в финале получив за победу "Хрустальный микрофон" громкообъявила, что следующее Евровидение пройдет в Севастополе. И это будетсимволично, ведь именно там она проводила свой концерт в день финалаЕвровидения в Киеве", – высказался эксперт.