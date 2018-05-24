Поклонники обратили внимание на внешность Леры Кудрявцевой. По их мнению, известной ведущей стоило бы исправить нос.

Поклонники обратили внимание на внешность Леры Кудрявцевой. По их мнению, известной ведущей стоило бы исправить нос.47-летняя Лера Кудрявцева является одной из самых стильных и привлекательных ведущих отечественного телевидения. Совсем скоро телеблондинка подарит своему молодому супругу, хоккеисту Игорю Макарову, первенца. Однако особо наблюдательные поклонники уверены, что Лере для достижения идеальной внешности не хватает самой малости – исправить неровный нос. Заботливые фанаты уже отправили Кудрявцеву в больницу и даже посоветовали конкретного пластического хирурга.Однако эксперт Андрей Ковынцев высказал уверенность, что телеведущая может обойтись и без вмешательства скальпеля. "Ее асимметрию вполне может исправить удачный ракурс, а не пластика. К тому же не исключено, что ведущая уже рассматривала такую возможность, но хирург ее отговорил. Ведь перед операцией врач обязательно моделирует, как лицо пациентки в итоге будет выглядеть. Порой конечный результат женщину не устраивает, и тогда она отказывается от процедуры", – цитирует медика .По мнению специалиста, идеальных лиц не бывает в принципе. "Просто у одних людей асимметрия заметнее, чем у других. К тому же подобные особенности не всегда нужно исправлять, а в некоторых случаях – делать этого категорически не следует. Яркий пример – голливудская актриса Дженнифер Грей, снявшаяся в культовом фильме "Грязные танцы" с Патриком Суэйзи. Отличительной особенностью внешности знаменитости был ее нос – большой, с характерной "восточной" горбинкой. Однако Грей сделала пластику, решив придать лицу "каноническую" красоту. Ее операция прошла удачно, и Дженнифер, по мнению некоторых, стала даже привлекательнее, однако актрису после ринопластики больше не приглашали на серьезные роли, и ее карьера фактически провалилась", – напомнил эксперт.