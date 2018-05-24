Причиной смерти всех трех пациенток клиники пластической хирургии Медланж стало инфицирование, сообщили в Росздравнадзоре. Сейчас ведомство проверяет лекарственные препараты, которые использовались в медцентре.

Причиной смерти всех трех пациенток клиники пластической хирургии "Медланж" стало инфицирование, сообщили в Росздравнадзоре. Сейчас ведомство проверяет лекарственные препараты, которые использовались в медцентре.Все женщины скончались через несколько дней после операции. Еще две пациентки сейчас в реанимации. Как выяснилось, в клинике были нарушены все возможные санитарные нормы. Имплантаты хранились вместе с едой, одноразовые медсредства использовались повторно. Центр работал без лицензии, а горе-хирурги оперировали в арендованных кабинетах. Сейчас они объявлены в розыск, делом занимается Следственный комитет РФ.