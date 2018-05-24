Российские дипломаты и эксперты еще сильнее забеспокоились о жизни и условиях содержания в Великобритании Юлии Скрипаль из-за первого интервью, которое девушка дала после выписки из больницы. Дело в том, что она зачитывала заранее написанный кем-то текст, причем, по всей видимости, перевод с английского языка.

Российские дипломаты и эксперты еще сильнее забеспокоились о жизни и условиях содержания в Великобритании Юлии Скрипаль из-за первого интервью, которое девушка дала после выписки из больницы. Дело в том, что она зачитывала заранее написанный кем-то текст, причем, по всей видимости, перевод с английского языка.Дело отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери продолжает обрастать все более странными подробностями. Девушка, которую британские власти спрятали от общественности после выхода из больницы, наконец вышла на связь. Однако полностью снять все опасения за ее жизнь предложенный формат общения не смог."Показанный ролик лишь усиливает нашу озабоченность относительно условий, в которых она содержится", – говорится в комментарии пресс-атташе посольства России в Великобритании. "Вполне очевидно, Юлия зачитывала заранее написанный текст. Более того, судя по целому ряду оборотов, это был перевод с английского, причем оригинал был составлен носителем языка", – добавили в дипломатическом ведомстве. Это впечатление подтверждают также опубликованные письма Юлии.Кроме того, интервью Юлии Скрипаль вовсе не является заменой общения с российскими дипломатами, что требуется в соответствии с Консульскими конвенциями. "На Соединенном Королевстве лежит обязанность дать нам возможность пообщаться с Юлией напрямую, чтобы убедиться, что она не удерживается против своей воли и не делает заявлений под давлением. Пока что у нас есть все основания подозревать обратное", – подчеркнули в посольстве России.Материал дополняется