Сумасшедшими и идиотами назвали украинские пользователи соцсетей своих соотечественников, встретивших нацистским приветствием американца. Корреспондента New York Times шокировали крики Зиг хайль на Майдане.

Сумасшедшими и идиотами назвали украинские пользователисоцсетей своих соотечественников, встретивших нацистским приветствиемамериканца. Корреспондента New York Times шокировали крики "Зиг хайль"на Майдане.Тарик Панжа, судя по всему, удостоился такого приема состороны украинских нацистов из-за своего восточного происхождения. Шокированныйжурналист пожаловался на "теплую" встречу в своем акаунте в соцсети Twitter."Друзья в Киеве кричат "Зиг хайль" на тех,кто не похож на вас. Это не лучший вариант радушного приема для туристов ввашей стране. Пожалуйста, прекратите", – написал корреспондент New York Times.Подписчики писателю посочувствовали. "Теперь вы можетепонять, почему Крым, Донбасс и другие (менее удачливые) регионы хотели убежатьот этого психа-националиста", – ответил пользователь Russian Perspektive.Украинцы стали извиняться перед писателем. "Мне жаль,что у вас был этот опыт. Позвольте мне извиниться от имени моей нации занесколько сумасшедших и идиотов. Это не то, за что выступает наша страна",– написал Anton Batura.Однако его тут же обвинили в лицемерии: на его страницеобнаружились оскорбительные фотографии. "Ой, как мы заговорили. Перединостранцем стало стыдно, да? А не перед иностранцами можно, правда? Лицемер!",– указала ему пользователь Юлия Витязева.Спор под постом американца разгорелся нешуточный. Однипользователи приводили доказательства расцвета нацистской идеологии на Украине,другие их яростно пытались опровергнуть – утверждая, что такое творится во всехстранах.Сам же Тарик,приехавший в Киев на финал Лиги чемпионов, тем временем пошел бродить по улицамукраинской столицы. И, как ни в чем не бывало, продолжил по привычке писать отом, как в Киеве не любят Путина.