Последние снимки звезды сериала Великолепный век Мерьем Узерли поразили поклонников до онемения. Пользователи социальных сетей упрекнули артистку в чрезмерной любви к косметическим процедурам, увидев ее преобразившееся лицо.

Последние снимки звезды сериала "Великолепный век" Мерьем Узерли поразили поклонников до онемения. Пользователи социальных сетей упрекнули артистку в чрезмерной любви к косметическим процедурам, увидев ее преобразившееся лицо.Миллионы людей полюбили Мерьем Узерли за роль рыжеволосой Роксоланы в турецком сериале "Великолепный век". Однако теперь проницательные поклонники звезды не могут ее узнать. Мерьем настолько увлеклась косметологией, что в ней уже мало что осталось от прежней красотки.Последние снимки 34-летней актрисы с Каннского фестиваля огорчили поклонников сериала до глубины души. Мерьем увеличила губы, явно переборщив с силиконом. Также у нее появились ярко выраженные скулы. Помимо этого телезвезда нарастила ресницы и обзавелась татуажем бровей.Более того, изменился и цвет волос Мерьем – она стала блондинкой. Стоит отметить, что волосы актриса перекрасила сразу после съемок в сериале. Вероятно, звезде понравилось менять внешний вид, и она не смогла вовремя остановиться.Напомним, Мерьем Узерли родилась в немецком городе Кассель. Когда она получила предложение сыграть роль в сериале "Великолепный век", то вытянула счастливый билет.До этого актриса снималась в малоизвестных и низкобюджетных телепроектах. На время съемок артистка переехала в Турцию.