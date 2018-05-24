В Сети появилось видео с предполагаемыми убийцами 40-летней жительницы Псебая Натальи Дмитриевой. В ролике запечатлена и сама женщина.
В Сети появилось видео с предполагаемыми убийцами 40-летней жительницы Псебая Натальи Дмитриевой. В ролике запечатлена и сама женщина.
Происходящее 14 мая сняли камеры видеонаблюдения
возле кафе "Ивушка", где последний раз видели Наталью живой. В кадр попал
момент общения женщины с людьми, подозреваемыми в ее убийстве.
На видеозаписи можно заметить, как жертва ококло
часа ночи уходит из заведения. Парни направляются следом за ней, передает
телеканал Группа молодых людей на видео до выхода из кафе сидела за соседним с Дмитриевой
столиком, сообщает РЕН ТВ.