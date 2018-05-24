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<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-poyavilis-pervye-fotografii-narodnogo-krossovera-ot-volkswagen.html" target="_blank">Появились первые фотографии народного кроссовера от Volkswagen</a> - Новый семейный кроссовер Tharu компания анонсировала еще в начале весны. Это будет глобальная модель марки, рассчитанная на очень широкую аудиторию, и российские покупатели ее тоже дождутся. Продажи начнутся с рынка Китая, и первые фотографии Tharu в китайской спецификации уже появились в сети.