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<a href="http://33live.ru/novosti/24-05-2018-prezident-moldavii-igor-dodon-pribyl-v-rossiyu-dlya-uchastiya-v-pmef.html" target="_blank">Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Россию для участия в ПМЭФ</a> - Политик планирует встретиться с представителями российского руководства и бизнес-сообщества. В том числе - с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, спикером Госдумы Вячеславом Володиным, главой Газпрома Алексеем Миллером и руководителем Сбербанка Германом Грефом.