Пока Следственный комитет по Якутии
разбирается в обстоятельствах массовой бойни, которую устроил в селе
Булгунняхтах 65-летний местный пенсионер Александр Новиков, местные жители выдвинули
собственную версию. Они считают, что в страшном преступлении замешана нечистая
сила.
Пока Следственный комитет по Якутии
разбирается в обстоятельствах массовой бойни, которую устроил в селе
Булгунняхтах 65-летний местный пенсионер Александр Новиков, местные жители выдвинули
собственную версию. Они считают, что в страшном преступлении замешана нечистая
сила.
Они думают, что дом, в котором жил пенсионер, проклят. Дело в том, что
долгое время он стоял заброшенным. Никто не хотел селиться в нем из-за
трагедии, которая произошла с его хозяевами: 20 лет назад утонули в реке мать и
пятеро ее детей. И только Новиков осмелился в нем остаться.
Местные
до сих пор не могут понять, почему житель Якутска решил переехать на старости в
чужую деревню. К тому же поселился в доме, где, как считают деревенские, живут
злые духи.
"Этот дом никто не хотел
покупать, потому что семья утонула в реке Лена: мать, четыре девочки и мальчик.
Остался жив только муж ее. А Новиков приехал из Якутска и купил дом. Жил он
замкнуто, ни с кем не общался, в деревне не появлялся – всегда в доме был один.
Он очень почему-то охранял дворовую территорию", – цитирует одного из
старожилов села Life.ru.
После того, как пенсионер расстрелял пятерых соседей, в том числе и ребенка,
он сам ушел из жизни. Сейчас в качестве основной
следователи отрабатывают бытовую версию убийства. Ведь Новиков звонил сестре и говорил,
что поссорился с соседями. Он утверждал, что они были пьющими людьми и часто ругались
с ним.
Утром 24 мая между ними произошла очередная
ссора: соседи пришли к Новикову и стали просить денег на выпивку. Когда
пенсионер отказал, они якобы стали ему угрожать. Затем и произошла трагедия.
Теперь в этом запутанном деле предстоит
разобраться правоохранителям. "В
рамках дела будет проведена целая серия экспертиз и следственных действий", – рассказала
официальный представитель СКР по республике Надежда Дворецкая.