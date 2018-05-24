Пока Следственный комитет по Якутии разбирается в обстоятельствах массовой бойни, которую устроил в селе Булгунняхтах 65-летний местный пенсионер Александр Новиков, местные жители выдвинули собственную версию. Они считают, что в страшном преступлении замешана нечистая сила.

Пока Следственный комитет по Якутииразбирается в обстоятельствах массовой бойни, которую устроил в селеБулгунняхтах 65-летний местный пенсионер Александр Новиков, местные жители выдвинулисобственную версию. Они считают, что в страшном преступлении замешана нечистаясила.Они думают, что дом, в котором жил пенсионер, проклят. Дело в том, чтодолгое время он стоял заброшенным. Никто не хотел селиться в нем из-затрагедии, которая произошла с его хозяевами: 20 лет назад утонули в реке мать ипятеро ее детей. И только Новиков осмелился в нем остаться.Местныедо сих пор не могут понять, почему житель Якутска решил переехать на старости вчужую деревню. К тому же поселился в доме, где, как считают деревенские, живутзлые духи."Этот дом никто не хотелпокупать, потому что семья утонула в реке Лена: мать, четыре девочки и мальчик.Остался жив только муж ее. А Новиков приехал из Якутска и купил дом. Жил онзамкнуто, ни с кем не общался, в деревне не появлялся – всегда в доме был один.Он очень почему-то охранял дворовую территорию", – цитирует одного изстарожилов села Life.ru.После того, как пенсионер расстрелял пятерых соседей, в том числе и ребенка,он сам ушел из жизни. Сейчас в качестве основнойследователи отрабатывают бытовую версию убийства. Ведь Новиков звонил сестре и говорил,что поссорился с соседями. Он утверждал, что они были пьющими людьми и часто ругалисьс ним.Утром 24 мая между ними произошла очереднаяссора: соседи пришли к Новикову и стали просить денег на выпивку. Когдапенсионер отказал, они якобы стали ему угрожать. Затем и произошла трагедия.Теперь в этом запутанном деле предстоитразобраться правоохранителям. "Врамках дела будет проведена целая серия экспертиз и следственных действий", – рассказалаофициальный представитель СКР по республике Надежда Дворецкая.