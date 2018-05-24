Надзорное ведомство считает надстройку двух этаже самовольной

Надзорное ведомство считает надстройку двух этаже самовольнойПрокуратура Ленинского района города Иваново направила в суд иск с требованием признать самовольной надстройку двух этажей в ивановском торговом центре «Вертикаль», сообщает прокуратура Ивановской области.По данным надзорного ведомства, в 2013 году два этажа здания были построены в отсутствие разрешительной документации и в обход установленных Градостроительным кодексом России норм и правил. Прокуратура в соответствии с положениями кодекса считает эту постройку самовольной.Сообщается, что виновные в самовольном строительстве лица должны устранить нарушения, демонтировав незаконное строение за свой счет. Прокуратура направила в Ленинский районный суд иск с требованием сноса постройки.Ранее сообщалось, что надзорное ведомство выявило в ивановском ТРЦ «Шоколад».