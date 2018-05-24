Следователям удалось выяснить, откуда и из какого оружия был сбит в 2014 году малайзийский Боинг, однако кто и почему совершил это преступление, еще предстоит установить, заявил голландский прокурор Фред Вестербеке.

Следователям удалось выяснить, откуда и из какого оружия был сбит в 2014 году малайзийский "Боинг", однако кто и почему совершил это преступление, еще предстоит установить, заявил голландский прокурор Фред Вестербеке."Мы значительно продвинулись в расследовании, однако пока не можем сказать, кто и почему сбил "Боинг", — сообщил он, выступая на пресс-конференции.Вестербек напомнил, что ранее следственная группа уже сообщала, что самолет был сбит из комплекса "Бук" с поля под населенным пунктом Первомайский, который в тот момент находился под контролем ополченцев.В продемонстрированной сегодня новой презентации утверждается, зенитный ракетный комплекс, с помощью которого был сбит пассажирский лайнер, доставили на территорию Украины из России, а затем вывезли обратно. По данным следователей, несколько установок 23, 24 и 25 июня 2014 года вывозились из курской 53-й бригады. Путь следования военного конвоя следователи проследили, проанализировав фотографии и видео из Интернета, передает ТАСС."Боинг-777" компании "Малайзийские авиалинии", летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту. Расследованием трагедии занимается следственная группа, в которую входят специалисты из Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.