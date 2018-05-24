Герцогиня Сассекская снова сядет за школьную скамью. Ей предстоит научиться быть членом королевской семьи.

Герцогиня Сассекская снова сядет за школьную скамью. Ейпредстоит научиться быть членом королевской семьи.У родственников Елизаветы II обычно очень много дел. Виндзоры обязаны посещать различныесветские рауты, участвовать в благотворительных мероприятиях и устраиватьторжественные приемы.Венценосная семейство вынуждено везде держать себя достойно изнать все тонкости этикета. Во избежании неловких казусов разработан свод правил, которыйнеукоснительно соблюдается ими на публике. Вероятно, королева не верит в способность простолюдинки Меган изучить всетонкости и условности самостоятельно, поэтому приказала жене внука отправитсяна курсы хороших манер к своей советнице Саманте Коэн.Как сообщает британская ежедневная газета Times, следующиешесть месяцев Маркл будет учиться быть полезным королевской семье. Отмечается, что Саманта переедет для этого в Кенсингтонскийдворец и займет на время обучения место секретаря Эдварда Лэйна Фокса. Коенпробудет в замке до следующей зимы.Добавим, что Меган и Гарри остались без медового месяца. Ихбудни уже распланировали на год вперед. Вместо того, чтобы греть бока подпалящем солнцем или спускаться с горы на лыжах, молодожены объедут всезахолустья Британии. Предполагается, что супруги будут посещатьблаготворительные мероприятия.Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне СвятогоГеорга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. Насвадьбе присутствовали около 600 гостей.