Герцогиня Сассекская снова сядет за школьную скамью. Ей
предстоит научиться быть членом королевской семьи.
Герцогиня Сассекская снова сядет за школьную скамью. Ей
предстоит научиться быть членом королевской семьи.
У родственников Елизаветы II обычно очень много дел. Виндзоры обязаны посещать различные
светские рауты, участвовать в благотворительных мероприятиях и устраивать
торжественные приемы.
Венценосная семейство вынуждено везде держать себя достойно и
знать все тонкости этикета. Во избежании неловких казусов разработан свод правил, который
неукоснительно соблюдается ими на публике. Вероятно, королева не верит в способность простолюдинки Меган изучить все
тонкости и условности самостоятельно, поэтому приказала жене внука отправится
на курсы хороших манер к своей советнице Саманте Коэн.
Как сообщает британская ежедневная газета Times, следующие
шесть месяцев Маркл будет учиться быть полезным королевской семье. Отмечается, что Саманта переедет для этого в Кенсингтонский
дворец и займет на время обучения место секретаря Эдварда Лэйна Фокса. Коен
пробудет в замке до следующей зимы.
Добавим, что Меган и Гарри остались без медового месяца. Их
будни уже распланировали на год вперед. Вместо того, чтобы греть бока под
палящем солнцем или спускаться с горы на лыжах, молодожены объедут все
захолустья Британии. Предполагается, что супруги будут посещать
благотворительные мероприятия.
Напомним, что венчание принца Гарри и Меган Маркл прошло 19
мая в Виндзорском замке. Торжественная церемония состоялась в часовне Святого
Георга. Обвенчал Гарри и Меган архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби. На
свадьбе присутствовали около 600 гостей.