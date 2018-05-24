Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой
Брижит прибыл в Санкт-Петербург для участия в XXII Международном
экономическом форуме (ПМЭФ). Стало известно, чем потчевал французских
гостей российский лидер Владимир Путин.
Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой
Брижит прибыл в Санкт-Петербург для участия в XXII Международном
экономическом форуме (ПМЭФ). Стало известно, чем потчевал французских
гостей российский лидер Владимир Путин.
Встречая
у Константиновского дворца Макрона с супругой, Путин подарил первой леди
Франции букет цветов. Прогулявшись по террасе с видом на Финский залив, главы
государств на двусторонние переговоры.
Диалог
проходит в формате официального обеда. Удалось выяснить и меню президентской
трапезы, передает Путин потчевал Эммануэля и Брижит Макрон блинами с черной икрой, холодным борщом,
стейком из осетрины с фенхелем и поил краснодарским вином.
Также меню
включает и такие деликатесы как закуски из краба, козий сыр и яблоки в
карамели. Одним из вариантов горячего станет оленина с артишоком, передает сайт
На десерт президентам будет предложен шоколадный торт.
Ожидается,
что Путин и Макрон помимо экономического сотрудничества обсудят ситуацию вокруг
сделки с Ираном, Сирию и Украину. ПМЭФ стартовал 24 мая в
конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
Напомним, Эммануэль
Макрон и его 65-летняя супруга пробудут в Санкт-Петербурге с 24 по 25 мая.
Центральным событием международного экономического форума станет пленарное
заседание. В нем, помимо Путина и Макрона, примут участие премьер-министр
Японии Синдзо Абэ и гендиректор Международного валютного фонда Кристин Лагард.