Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой Брижит прибыл в Санкт-Петербург для участия в XXII Международном экономическом форуме (ПМЭФ). Стало известно, чем потчевал французских гостей российский лидер Владимир Путин.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругойБрижит прибыл в Санкт-Петербург для участия в XXII Международномэкономическом форуме (ПМЭФ). Стало известно, чем потчевал французскихгостей российский лидер Владимир Путин.Встречаяу Константиновского дворца Макрона с супругой, Путин подарил первой ледиФранции букет цветов. Прогулявшись по террасе с видом на Финский залив, главыгосударств на двусторонние переговоры.Диалогпроходит в формате официального обеда. Удалось выяснить и меню президентскойтрапезы, передает Путин потчевал Эммануэля и Брижит Макрон блинами с черной икрой, холодным борщом,стейком из осетрины с фенхелем и поил краснодарским вином.Также менювключает и такие деликатесы как закуски из краба, козий сыр и яблоки вкарамели. Одним из вариантов горячего станет оленина с артишоком, передает сайтНа десерт президентам будет предложен шоколадный торт.Ожидается,что Путин и Макрон помимо экономического сотрудничества обсудят ситуацию вокругсделки с Ираном, Сирию и Украину. ПМЭФ стартовал 24 мая вконгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Напомним, ЭммануэльМакрон и его 65-летняя супруга пробудут в Санкт-Петербурге с 24 по 25 мая.Центральным событием международного экономического форума станет пленарноезаседание. В нем, помимо Путина и Макрона, примут участие премьер-министрЯпонии Синдзо Абэ и гендиректор Международного валютного фонда Кристин Лагард.