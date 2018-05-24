Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным состоится до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на полях Петербургского международного экономического форума.

"Прямая линия" с президентом РФ Владимиром Путиным состоится до чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков "на полях" Петербургского международного экономического форума, передает "Интерфакс"."Прямая линия с президентом состоится до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом", — сказал он.Однако Песков не стал раскрывать деталей предстоящего мероприятия, отметив, что "будут определенные новации — и технологические, и содержательные".Говоря о грядущем ЧМ по футболу, Песков отметил, что "это будет лучшим чемпионатом мира по футболу, который когда-либо был организован на Земле".