Барнаульские полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину в лифте, которую попутчик пытался силой склонить к интимной близости. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.

Барнаульские полицейские задержали подозреваемого в нападении на женщину в лифте, которую попутчик пытался силой склонить к интимной близости. Камера наблюдения зафиксировала действия злоумышленника.Инцидент произошел в 03:25 четверга, 24 мая, в многоэтажке на улице Сергея Ускова. На кадрах видно, что мужчина напал на женщину незадолго до остановки лифта: закрыв ей рот рукой, он вытащил потенциальную жертву в коридор. Женщине удалось вырваться и и позвать на помощь соседей, так что злоумышленник был вынужден бежать.Подозреваемого оперативно задержали, в настоящее время проводится проверка.Днем ранее в столице Алтайского края задержали предполагаемого насильника, который надругался над несовершеннолетней.